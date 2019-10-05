05.10.2019 - 18:34 |
En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Son depremler...
Muğla'da saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem korku ve panik yaratırken son depremler araması da sıklıkla sorgulanmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
Muğla önceki gün 5.1 ile sallandı bugün ise 4.3 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar son depremler listesini bir kez daha merak ederek "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" diye aratmaya başladı.
SON DEPREMLER
Bugün 3'ten büyük 5'ten küçük bir adet deprem meydana geldi. Muğla'da saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Marmara Denizi'nde ise 7 deprem oldu. Bu depremlerin hepsi 3'ten küçüktü.
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