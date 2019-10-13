Enerjide finansman ihtiyacı büyük

Kamu teşvik etmeli



Kamunun bu noktada daha çok düzenleyici olması gerektiğini ifade eden Hakman, “Teşvik edici olarak rolleri olabilir. Türkiye’de yenilenebilir enerjide bir hareketlilik var. Yenilenebilir, geldiği noktada dünyada en ucuz enerji üretim şekli. Bununla rekabet edebilecek hiçbir teknoloji yok. Gerçekleştirmesi zor olan taraf enerji verimliliği” diye konuştu. Hakman, Birleşmiş Milletler’in yenilenebilir enerji ajansı IRENA’nın hazırladığı yeni raporu da Türkiye’de sunacaklarını söyledi.



Yatırım gerekiyor



SHURA Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, enerji sektöründen bahsedildiğinde finansmanın gündeme geldiğini belirterek, şu tespitlerde bulundu:

“Enerji dönüşümü için bir takım yatırımlar gerekiyor.



2023 ve sonrasında enerji verimliliği eylem planının hedeflerine ulaşılabilmesi için senede yaklaşık 5.5 ila 7 milyar dolar arasında bir yatırıma ihtiyacımız var.”



Elektrik sektörüne 2030’a kadar yapılacak yatırımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının yüzde 50’ye yükseleceğinin hesaplandığını anlatan SHURA Yönlendirme Komitesi Başkanı Hakman şöyle devam etti:

“Türkiye’de şu ana kadar yapılmış olan yatırımlar paralelinde düşünürsek yaklaşık 3.5 ila 4 milyar dolar arasında bir finansmana ihtiyaç var. Her yıl bu kadar finansmana ihtiyaç var. Enerji dönüşümünün nimetlerinden tam anlamıyla yararlanabilmemiz için sektöre, bu yatırımlar ve şimdiye kadar ulaşamadığımız bir takım finansman kaynaklarının çekilmesi lazım.”