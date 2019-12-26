MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Enes Batur Öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran söylenti?
ABONE OL
26.12.2019 - 14:19 |

Enes Batur Öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran söylenti?

Ünlü Youtuber Enes Batur hakkında bugün akılalmaz bir mesaj yayınlandı. Birçok Twitter kullanıcısı "Allah rahmet eylesin Enes Batur" etiketiyle tweet'ler attı. Bu mesajlar sonrası "Enes Batur Öldü mü?" sorusu sık sık sorulmaya başlandı.

Enes Batur Öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran söylenti?

 

11 buçuk milyon takipçisiyle Youtube'da en çok takipçi sayısını elinde bulunduran Enes Batur hakkında bugün şoke eden mesajlar yayımlandı. Twitter kullanıcıları "Allah rahmet eylesin Enes Batur" diye birçok tweet attı. Bu gelişme sonrası özellikle ünlü Youtuberın hayranları "Enes Batur Öldü mü?" sorusunu sormaya başladı.

ENES BATUR'DAN AÇIKLAMA

Bu mesajlar sonrası Enes Batur bir mesaj yayımladı. Batur "Batur, Twitter hesabından, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" ifadesini kullandı.

 

 

Yerli otomobilden yeni paylaşım.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini 9 yerinden bıçaklayan koca: İnternette 'Çocuk nasıl düşürülür' sorgulaması yapıyordu

Eşini 9 yerinden bıçaklayan koca: İnternette 'Çocuk nasıl düşürülür' sorgulaması yapıyordu

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber