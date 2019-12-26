26.12.2019 - 14:19 |
Enes Batur Öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran söylenti?
Ünlü Youtuber Enes Batur hakkında bugün akılalmaz bir mesaj yayınlandı. Birçok Twitter kullanıcısı "Allah rahmet eylesin Enes Batur" etiketiyle tweet'ler attı. Bu mesajlar sonrası "Enes Batur Öldü mü?" sorusu sık sık sorulmaya başlandı.
11 buçuk milyon takipçisiyle Youtube'da en çok takipçi sayısını elinde bulunduran Enes Batur hakkında bugün şoke eden mesajlar yayımlandı. Twitter kullanıcıları "Allah rahmet eylesin Enes Batur" diye birçok tweet attı. Bu gelişme sonrası özellikle ünlü Youtuberın hayranları "Enes Batur Öldü mü?" sorusunu sormaya başladı.
ENES BATUR'DAN AÇIKLAMA
Bu mesajlar sonrası Enes Batur bir mesaj yayımladı. Batur "Batur, Twitter hesabından, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" ifadesini kullandı.