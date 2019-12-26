Enes Batur Öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran söylenti?

11 buçuk milyon takipçisiyle Youtube'da en çok takipçi sayısını elinde bulunduran Enes Batur hakkında bugün şoke eden mesajlar yayımlandı. Twitter kullanıcıları "Allah rahmet eylesin Enes Batur" diye birçok tweet attı. Bu gelişme sonrası özellikle ünlü Youtuberın hayranları "Enes Batur Öldü mü?" sorusunu sormaya başladı.

ENES BATUR'DAN AÇIKLAMA

Bu mesajlar sonrası Enes Batur bir mesaj yayımladı. Batur "Batur, Twitter hesabından, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;)" ifadesini kullandı.