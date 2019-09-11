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11.09.2019 - 10:54| DHA

Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.

Enez açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu mevkiinde 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup üzerindeki Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu, 8'i çocuk, 14'ü kadın, toplam 50 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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