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03.12.2019 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Engelleri aşıp 30 şehir gezdi

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki Çağla Pektaş “Osteogenesis imperfecta” yani cam kemik hastası ve yüzde 94 engelli. Akülü sandalye ile hayata tutan genç kadın, 2017’den beri otostop çekerek Türkiye’yi geziyor.

Engelleri aşıp 30 şehir gezdi

30 şehir gezen Pektaş, 81 ili tamamladıktan sonra yurt dışına gitmeyi planlıyor. Engeline rağmen hayallerinin peşinden koşmaya devam eden Pektaş, Milliyet’e şunları anlattı:

“Milyonda bir görülen bir hastalığım var. 12 yaşına kadar onlarca ameliyat oldum. 2017’de  sosyal medyada gezginleri görünce imrendim. Ve o gün, ‘Neden ben de herkes gibi maceralar yaşamayayım’ dedim. Herhangi bir kamp ekipmanım olmadan İstanbul’dan Düzce’ye yola çıktım ve kampa katıldım. Ailem olmadan bunları yapabileceğimi gösterdim. İlk maceram böyle başladı. 

‘Yollarda olacağım’

Akülü sandalyemle daima yollarda olacağım. Kendim gibi birçok engelliye ışık olmak istiyorum. Zorluklar karşısında asla pes etmeyin, aksine zorluklar sizi daha çok güçlendirsin. İnsan kaderini seçemiyor ama değiştirebilir. Ben kaderimin karşısında dimdik durup ona kahkaha atıyorum. Ve bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Engelli bireyler kendilerini evlere hapsetmesinler.”

En büyük sorun taksi ve toplu taşıma

Pektaş, çoğu insandan tek başına gezmesinden dolayı olumlu tepkiler alsa da, bazen olumsuz tepkilerle de karşılaşmış. “Toplum bu konuda hala çok ön yargılı. ‘Hem kadın hem engelli, nasıl tek başına gezecek’ sözlerini duydum” diyen Pektaş’ın en büyük sorunu, ticari taksilerin ve otobüslerin ‘Engelli’ diye kendisini almaması. Pektaş, kaldırımlar ve engelli rampalarının işgal edilmesinden de şikayetçi. 

 

 

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