Engelli gurbetçiyi bayıltıp gasp ettiler!

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Cumartesi günü sabaha karşı saat 04:30 sıralarında yaşandı. Fransa'da yaşayan Batuhan Mercimek (22) tatil için geldiği İstanbul'a geldi. Taksim'de bir apart daire kiralayan Mercimek, cumartesi gecesi biraz gezdikten sonra eve dönmek için yola çıktı. Doğuştan iki ayağı da engelli olan ve protez yardımıyla yürüyen Batuhan Mercimek eve yaklaştığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Onun düştüğünü gören iki kişi yardım edip yerden kaldırdı.

UYUŞTURUCULU SİGARAYLA TUZAK

Biraz ileride sigara verilen ve kaldırıma oturtulan gurbetçi genç verilen sigarayı içerken şüphelenip kalkarak yaklaşık 100 metre ilerideki evine gitmek istedi. İçtiği sigaraya koyulan uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta güçlük çektiği belirten Batuhan Mercimek sendelemeye başladı. Kendisine uyuşturucu içirip yine peşinden ayrılmayan kişiye tutunmak isteyen Mercimek bilincini kaybedip tekrar yere düştü. İki kişi tarafından yoldan kaldırıma alınan Batuhan Mercimek, sabah başka iki kişi tarafından yüzüne su dökülerek ayıltıldığında telefon ve parasının gasp edildiğini fark edip polise haber verdi. Bir süre sonra gelen polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCE YARDIM, SONRA GASP ETTİLER

Batuhan Mercimek, "Dolaşmak için Taksim'e çıktım. Saat 04.00 gibi eve dönüyordum. Benim ayaklarım engelli, yürürken takıldım düştüm. İki kişi bana yardım edip kaldırdı. Sonra kaldırıma oturduk, sigara verdiler ama o sigara değildi, içerken anladım içine bir şey doldurmuşlar. Biraz içince kafam gitti, beni bırakın eve girmek istiyorum dedim. Zaten eve 100 metre vardı, yürürken yine düştüm. Sabah, başka iki kişi beni uyandırdı. Yüzüme su döktüler sonra yavaş yavaş ayıldım. Telefon ve paramı almışlar, para sorun değil ama telefonum bana lazım. Fransa da yaşıyorum tatil için geldim 3 haftadır Türkiye'deyim. Ben ayaklarımdan doğuştan engelliyim. Ayak bileklerimi oynatamıyorum, protez yardımıyla zor yürüyorum, takılıp düştüğümü görünce beni sarhoş sandılar " diye konuştu.