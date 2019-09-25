Engelli kadını, arsa yüzünden öldürmüşler!

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için uyanan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Y.B., yüzde 70 ortopedik engelli annesi İnan B.'yi uyandırmak istedi. Ancak odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Küçük çocuk, demir çubukla kapıyı açınca, annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hemen komşularından yardım istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde göğsünde çok sayıda bıçak darbesi olduğu görülen İnan B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuk, polis aracına bindirerek evden uzaklaştırılırken yapılan incelemede, kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı ortaya çıktı.

Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aleti aradı ancak sonuç alınamadı.

AMCA VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Polisin bilgisine başvurduğu Y.B., annesinin, babası Mehmet B. ile ayrı yaşadığını, televizyonun ise amcası Halil B. tarafından dışarı çıkarıldığını anlattı. Bunun üzerine polis, emekli infaz koruma memuru olan amca Halil B.'yi cep telefonuyla arayarak, olay yerine çağırdı. Aracıyla gelen Halil B., polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, İnan B.'nin ayrı yaşadığı eşi Mehmet B.'yi de Isparta'ya giderken yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Y.B., polis eşliğinde eve girerek, gözlüğü ile bazı eşyalarını aldı. Bu sırada olay yerine gelen İnan B.'nin yakınları gözyaşı döktü. İnan B., otopsi işlemlerinin ardından Alanya'da toprağa verildi.

CİNAYETİN NEDENİ ARSA TARTIŞMASI

Koca ile kayıbirader, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, cinayetin, arsa devri nedeniyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre, 2 kardeş, İnan B.'ye üzerine kayıtlı arsayı kendilerine devretmesi için baskı yaptı. Ancak kadın, buna direndi. Aynı yerde arsaları bulunan Halil B. ve Mehmet B. de İnan B.'yi öldürdü.