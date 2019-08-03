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03.08.2019 - 11:54| DHA

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var!

Gaziantep’te, zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile servis sorumlusu ve 8 öğrenci yaralandı.

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var!

Kaza, sabah saatlerinde Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki sorumlu ve otomobilde bulunan 8 engelli öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var...Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
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