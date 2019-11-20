Engelliye tacize 27 yıl hapis cezası

Mahkemenin kararının gerekçesinde, B.B.’nin ailesinin cenaze dolayısıyla evde bulunmadığı sırada, servis şoförü tarafından cinsel istismara uğradığı kaydedildi. Ayrıca H.B.’nin olay sonrası B.B.’ye, “seni öldürürüm, annen ile babanı öldürürüm, bunu kimseye anlatmayacaksın, aramızda sır olarak kalacak” ifadeleri de yer aldı. Kararının gerekçesinde ayrıca, sanığın kullandığı servis aracının olay tarihi ve saatindeki kontak açma ve kapatma saatlerinin B.B.’nin beyanlarında geçen tarih ve saatlerle birebir uyumlu olduğuna dikkat çekildi.