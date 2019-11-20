20.11.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara
Engelliye tacize 27 yıl hapis cezası
Ankara’da özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan yüzde 77 zihinsel ve bedensel engelli kız öğrencilerden B.B.’nin (24) evine girerek cinsel istismarda bulunan servis şoförü H.B. (53), 27 yıl hapse mahkum edildi.
Mahkemenin kararının gerekçesinde, B.B.’nin ailesinin cenaze dolayısıyla evde bulunmadığı sırada, servis şoförü tarafından cinsel istismara uğradığı kaydedildi. Ayrıca H.B.’nin olay sonrası B.B.’ye, “seni öldürürüm, annen ile babanı öldürürüm, bunu kimseye anlatmayacaksın, aramızda sır olarak kalacak” ifadeleri de yer aldı. Kararının gerekçesinde ayrıca, sanığın kullandığı servis aracının olay tarihi ve saatindeki kontak açma ve kapatma saatlerinin B.B.’nin beyanlarında geçen tarih ve saatlerle birebir uyumlu olduğuna dikkat çekildi.
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.