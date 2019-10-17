17.10.2019 - 07:50 | | AA
Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da
Herkesin eşit bir şekilde kültürel hayata katılımını hedefleyen Engelsiz Filmler Festivali, İstanbul ve Eskişehir’in ardından Ankara’da sinemaseverlerle buluşuyor. Festival 20 Ekim’e kadar Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak. Bu yıl yedinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin Ankara durağında 48 erişilebilir film seyirciyle buluşacak. Engelsiz Yarışma ödülleri 19 Ekim’de Goethe-Institut Ankara’daki ödül töreninde sahiplerini bulacak. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.