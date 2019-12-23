Engin Akyürek kimdir, kaç yaşında? Engin Akyürek dizileri

Engin Akyürek kimdir? Birçok dizis ve filmde rol alan Engin Akyürek şu sıralar Sefirin Kızı'ndaki rolü ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. İşte Engin Akyürek'in biyografisi.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek 12 Ekim 1981 doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.

ENGİN AKYÜREK DİZİLERİ

Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı dizinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Karayılan adlı dizide Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.

Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015’te “En İyi Aktör” seçilmiştir. ve Emmy için “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olmuştur.