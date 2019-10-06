Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı | Engin Altan Düzyatan kimdir?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.