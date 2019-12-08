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08.12.2019 - 15:25 | | DHA

Eniştesinin elinden silahı alıp başına ateş etti!

Antalya’da eniştesi D.K.'nin kendisini ikna ederek elinden aldığı şarjörü çıkarılmış tabancayı ani hareketle alıp başına ateş eden M.H. (24), ağır yaralandı. D.K., "Silahı elinden almadan önce meğer namluya mermi sürmüş. Sonra da helallik isteyip ateş etti" dedi. Hayati tehlikesi süren M.H., hastanede tedaviye alındı.

Eniştesinin elinden silahı alıp başına ateş etti!

Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6264 Sokak ile 6253 Sokak'ın kesişimindeki boş arazide meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan M.H., yakın arkadaşlarına borcu olduğunu belirterek, artık yaşamak istemediğini söyledi. İddiaya göre, yüklü miktarda borcu olmasından dolayı evlenemediği yönünde serzenişte bulunduğu ifade edilen M.H., dün akşam eve gitmedi.

Bugün öğle saatlerinde motosikletiyle seyir halindeyken bir ağaç altında oturan M.H.'yi gören eniştesi D.K., yanına giderek sohbet etmek istedi. M.H.'nin elinde tabanca olduğunu görünce silahı alıp şarjörü çıkaran D.K., genç adamı sakinleştirmeye çalıştı. Çok borcu olduğunu söyleyen M.H.'ye eniştesi "Benim de 25 bin TL borcum var. Borç ödenir. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer" dedi.

Bu sırada eniştesinin elindeki silahı ani hareketle alan M.H., "Hakkını helal et" dedikten sonra başına dayadığı tabancanın tetiğine bastı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.H.'yi Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. D.K. ise olay yerine gelen polislere ifade verdi. D.K. polislere, "Silahı elinden almadan önce meğer namluya mermi sürmüş. Sonra da helallik isteyip ateş etti" dedi.

 

 

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