Entrika filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

2013'te vizyona giren ve İMDB'den 6.6 puan alan Entrika filmi bu akşam seyirciyle buluşacak. Filmin başrolünde efsana isim Richard Gere yer alıyor. Ona eşlik eden isimse Susan Sarandon... Filmin akşam televizyonda gösterilecek olmasından dolayı oyuncular ve konu araştırılıyor. İşte detaylar...

ENTRİKA FİLMİ KONUSU

Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. Tam şirkette her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada olayı araştıran detektif Michael Bryer planlarını alt üst edecektir..

ENTRİKA FİLMİ OYUNCULARI

Richard Gere Rolü : Robert Miller

Susan Sarandon Rolü : Ellen Miller

Tim Roth Rolü : Michael Bryer

Brit Marling Rolü : Brooke Miller

Laetitia Casta Rolü : Julie Cote

Nate Parker Rolü : Jimmy Grant

Stuart Margolin Rolü : Syd Felder

Chris Eigeman Rolü : Gavin Briar