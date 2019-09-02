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02.09.2019 - 11:41

Entrika filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Dram ve gerilim filmi Entrika bu akşam ekrana gelecek. Richard Gere'nin başrolünde olduğu filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

Entrika filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

 

2013'te vizyona giren ve İMDB'den 6.6 puan alan Entrika filmi bu akşam seyirciyle buluşacak. Filmin başrolünde efsana isim Richard Gere yer alıyor. Ona eşlik eden isimse Susan Sarandon... Filmin akşam televizyonda gösterilecek olmasından dolayı oyuncular ve konu araştırılıyor. İşte detaylar...

ENTRİKA FİLMİ KONUSU

Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. Tam şirkette her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada olayı araştıran detektif Michael Bryer planlarını alt üst edecektir..

ENTRİKA FİLMİ OYUNCULARI

Richard Gere Rolü : Robert Miller
Susan Sarandon Rolü : Ellen Miller
Tim Roth Rolü : Michael Bryer
Brit Marling Rolü : Brooke Miller
Laetitia Casta Rolü : Julie Cote
Nate Parker Rolü : Jimmy Grant
Stuart Margolin Rolü : Syd Felder
Chris Eigeman Rolü : Gavin Briar

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