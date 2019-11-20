Erbaş’tan sigaraya tedbir çağrısı

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan protokol kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 4-6 Yaş Grubu Kur’an kursu öğreticilerine yönelik, “Temel Afet Bilinci” seminerine katıldı. Erbaş, İslam inancına göre, kişilerin ve kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında insanların din, can, akıl, nesil ve malının korunması için çalışması gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vatandaşların din eğitimi alabilmesi için çeşitli faaliyetler yaptığını kaydeden Erbaş, AFAD’ın da canın korunması, afet ve acil durumlara yönelik çalışmalar yapan kurumlardan biri olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Fetvalar kitabında yer alan bilgiye göre, din, can, akıl, nesil ve malı korumanın farz, zarar verilmesinin ise haram olduğu belirtiliyor. O zaman bu beş şeye zarar veren her şeyle mücadele etmemiz lazım, etmeye çalışıyoruz. Türkiye’de 2019’da depremden kimse ölmedi, ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Bir yılda sigaradan ölenlerin sayısı belki de bir asırda depremden ölenlerin sayısına bedel. Afet bizim elimizde olmayan deprem, sel ve yangın gibi şeyler ama günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz.”