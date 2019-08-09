Erbil planlayıcıları araçlarında vuruldu

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’yi 17 Temmuz’da bir restoranda şehit eden teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Saldırının planlayıcılarından olan “mavi kategori”de aranan PKK’lı teröristler “Botan” kod adlı Hacı Kurhan ile “Kendal” kod adlı Metin Akgün de Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK, PKK’nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Kurhan ile yardımcısı Akgün’e 30 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi.

Biri mavi listede

Etkisiz hale getirilen iki teröristin de çok sayıda eyleme katıldıkları, terörist Kurhan’ın 1.5 milyon TL ödüllü Terörden Arananlar Listesi’nde “mavi kategori”de yer aldığı tespit edildi.

PKK’nın elebaşı Murat Karayılan’ın en güvendiği örgüt mensuplarından 1976 doğumlu Kurhan’ın PKK’ya 2002’de katıldığı, 2005’te Irak’taki Haftanin kampında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ablasının da PKK mensubu olduğu, 2015’te PKK/KCK-YPG bünyesinde sorumlu düzeyde Suriye’nin Haseke ve Kamışlı bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgüte yeni katılan teröristlerin Suriye’de eğitilerek eylem yapmak üzere Adana, Mersin ve Tarsus’a gönderilmesinden sorumlu olan PKK’lı Kurhan’ın, 2015’te, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turistik, ekonomik ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planladığı ortaya çıktı.

Teröristin, Mart 2016’da Suriye-Türkiye sınır hattı sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, PYD/YPG’nin sözde Rojava özel kuvvetler ve anti-terör birimi sorumlularından iken, 2018’de PKK özel kuvvetler Irak’ın Amadiye bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2018’de PKK’nın paravan terör örgütlerinden TAK’ta üst düzey göreve getirildiği tespit edildi.

Kız kardeşi de terörist

Terörist Akgün’ün de 1990 doğumlu olduğu ve PKK’ya Kasım 2014’te katıldığı, terör örgütü PKK/KCK adına Van kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemde 15 Ağustos 2015’te Gevaş-Abalı Kayak Tesisleri ve 27 Ağustos 2015’te Gürpınar-Beşbudak Mahallesi’nde Türk Telekom’a ait baz istasyonuna yönelik saldırıları, 1 Eylül 2015’te Van-Hakkari Karayolu Murataldı Mahallesi mevkiindeki mayın/EYP patlatılmasını, 3 Eylül 2015’te Gürpınar-Özlüce Mahallesi Köz mevkiinde VEDAŞ’a ait aracın gap edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi.

PKK’lı Akgün’ün kız kardeşi “Berivan” kod adlı Neslihan Akgün’ün de 2014’te terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı, 2018’den itibaren “Botan” kod adlı Kurhan’a bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve özel şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.

MİT ve TSK’dan ortak operasyonlar

- Köse’nin şehit edilmesini planlayan diğer teröristler de ayrı operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti. MİT tarafından tespit edilip, takibe alınan ilk terörist 18 Temmuz’da Duhok’un Atuş bölgesinde araçla hareket halindeyken, SİHA ile vurulmuştu. MİT ve TSK, saldırıyı planlayanlardan diğer teröristi de 24 Temmuz’da araç ile hareket halindeyken, Batifa bölgesinde vurmuştu. Saldırının azmettiricisi PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın sağ kolu olan Erdoğan Ünal da, 24 Temmuz’da öldürüldü.

- Kandil’de 27 Haziran’daki operasyonda PKK’nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed öldürüldü.

- MİT ve TSK’nın 21 Mart’ta gerçekleştirdiği diğer bir operasyonda ise PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekileri taşıyan araç, F-16’lar tarafından nokta atışıyla vurulmuştu. Operasyonda PKK’nın sözde “Dışişleri Bakanı” Altun’un ağır yaralanırken, PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Mikail Özdemir, PKK’nın Sözcüsü Emrullah Dursun, Kandil Bölgesi Sorumlusu Ali Aktaş etkisiz hale getirilmişti.