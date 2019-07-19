Erbil suikastını ortak komisyon soruşturacak

Saldırıyı kapsamlı araştırmak için Türkiye’den bölgeye uzman ekip gönderildi. Türk heyeti dün kapalı olan ve tadilatı süren restoranda incelemelerde bulundu.

‘Terör saldırısı’

Kürt Parlamentosu Güvenlik ve İçişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Osman Kerim Sıware, saldırıyı “terör saldırısı” olarak değerlendirerek, olayın açığa çıkması için parlamento bünyesinde araştırma komisyonu kurulduğunu söyledi.

Sıware, “Saldırıyı sert şekilde kınıyoruz. Çünkü bu saldırı terör saldırısıdır. Komisyon olarak güvenlik güçlerimizle beraber olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürecini de takip edeceğiz. Komisyon bugünden (dün) itibaren görevine başlıyor” diye konuştu.

Saldırıyı yapanların ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, katillerin yakalanması için Türkiye’den uzman bir heyet Erbil’e giderek olaya ilişkin araştırmaya başladı.

Sahte plakalı araç

Kürt makamları, Köse’nin yanı sıra iki Irak uyrukluyu öldüren zanlıların kimliğini görüntülerden tespit etmeye çalışıyor. Saldırganların kullandığı araç plakasının sahte olduğu öğrenildi.

Saldırı anında aynı restoranda Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin amcasının oğlu Metin Dilovan Barzani’nin de olduğu öğrenildi. Saldırganların iki saat önce restoran bölgesinde keşif yaptıkları, daha sonra müşteri gibi gelip çay, kahve siparişi verdiği, Türk diplomata hesap vermek için kasaya yürüdüğü sırada saldırıyı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Bu sırada Türk diplomatın yanındaki arkadaşının ateş etmesi sonucu saldırganlardan birinin sendelediği, iki saldırganın dışarıda bekleyen iki kişi ile olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Devletin zirvesi uğurladı

Irak’ın Erbil kentinde şehit düşen diplomatımız Osman Köse’nin cenazesi dün Ankara’ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, MİT Başkanı Hakan Fidan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Sıdıka ve babası Ramazan Köse taziyeleri kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı cenaze namazının ardından Köse Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Köse’nin, 6 aylık geçici görevle Erbil’a gittiği, 2 hafta sonra görevini tamamlayıp Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Evli olan Köse’nin 22 aylık bir bebeği vardı. -ANKARA Milliyet