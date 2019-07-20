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20.07.2019 - 19:03| AA

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme: Bir kişi daha yakalandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk  Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'a  yardım edenlerden birinin yakalandığını açıkladı.

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme: Bir kişi daha yakalandı

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki  restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ'a yardım eden  'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı." ifadesi  kullanıldı.

Açıklamada, operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit  olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı  saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş,  2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.  

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