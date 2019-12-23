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23.12.2019 - 07:50 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â

Ercan Kesalâ€™Ä±n filmi â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™

Ercan Kesalâ€™Ä±n yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi, ilk uzun metraj filmi â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™, Avrupaâ€™nÄ±n Ã¶nemli festivallerinden UluslararasÄ± Rotterdam Film Festivaliâ€™nde dÃ¼nya prÃ¶miyerini gerÃ§ekleÅŸtirecek. Film 22 Ocak-2 Åžubat 2020 tarihlerinde yapÄ±lacak,

Ercan Kesalâ€™Ä±n filmi â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™

Film, Festivalde Voices BÃ¶lÃ¼mÃ¼ne davet edildi. Kesalâ€™Ä±n aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™, Ä°stanbulâ€™da bir belediyenin baÅŸkan aday adayÄ± olan Doktor Kemal GÃ¼nerâ€™in bir gÃ¼nde geÃ§en trajikomik hikayesini konu alÄ±yor. BaÅŸrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, Ä°nanÃ§ KonukÃ§u ve Muttalip MÃ¼jdeciâ€™nin yer aldÄ±ÄŸÄ± filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak yer alÄ±yor.

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