Ercan Kesalâ€™Ä±n filmi â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™

Film, Festivalde Voices BÃ¶lÃ¼mÃ¼ne davet edildi. Kesalâ€™Ä±n aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan uyarlanan â€˜Nasipse AdayÄ±zâ€™, Ä°stanbulâ€™da bir belediyenin baÅŸkan aday adayÄ± olan Doktor Kemal GÃ¼nerâ€™in bir gÃ¼nde geÃ§en trajikomik hikayesini konu alÄ±yor. BaÅŸrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, Ä°nanÃ§ KonukÃ§u ve Muttalip MÃ¼jdeciâ€™nin yer aldÄ±ÄŸÄ± filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak yer alÄ±yor.