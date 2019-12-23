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23.12.2019 - 11:04 |

Ercan Kont kimdir? Ercan Kont 'Ben Deli Değilim' şiiri ile fenomen olmuştu

Ercan Kont hayatını kaybetti. Cinnet (Ben Deli Değilim) şiiri ile fenomen olan Ercan Kont kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Peki, Ercan Kont kimdir? Ercan Kont hasta mıydı?

Ercan Kont kimdir? Ercan Kont 'Ben Deli Değilim' şiiri ile fenomen olmuştu

Ben Deli Değilim şiirindeki performansı ile ünlenen Ercan Kont Adana'da kaldığı huzurevinde hayatını keybetti. Ercan Kont'un ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

ERCAN KONT HAYATINI KAYBETTİ

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatrocu Ercan Kont’un kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.

77 yaşındaki Kont’un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont’un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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