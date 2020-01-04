Tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun ölüm haberini Süha Uygur Instagram hesabından duyurdu. Peki, Ercüment Doğan kimdir?

ERCÜMENT DOĞAN KİMDİR?

Ercüment Doğan, 1965 İstanbul doğumlu. 1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başladı. Gönül verdiği çocuk oyunları ile İstanbul ve Anadolu’nun neredeyse tüm şehirlerini dolaşarak tiyatro sevgisini gençlere yaymayı görev edinen Doğan, bununla yetinmeyerek oyunlarını yurtdışında da sahneledi.

Gülen Torba, Bir Zamanlar Çocuktuk, Güneş Bulut Çiğdemcik ve Umut, Aya Maya Kumpanya, Kahkaha Torbası, Hacivat Vat İle Karagözüm, Teneke Şövalyeler, Akıl Adası, Çocuk Şov, Kabare 2000, Hansel Gratel, Rapunsel, Yalnız Ağaçlar, Neşeli Kabare, Şirinler, Uyuyan Güzel, Sevimli Maymun Çarli Büyük MO Efsanesi, İlaçlar Mikroplara Karşı, Şen Şakrak Kabare, Çirkin Ördek, Şirinler, Uyuyan Güzel, Ah..Bir Büyük Olsam, Soytarılar Okulu ile madde bağımlılığı karşıtı ödüllü gençlik oyunu Sessiz Çığlık isimli oyunlara oyuncu, yönetmen ve prodüktör olarak imza attı.

1998 yılında sanat yönetmeni olduğu Bahçelievler Kültür Merkezi adını Tiyatro severlere duyurmak ve İstanbul’a yeni bir tiyatro salonu kazandırmak için kolları sıvayan Ercüment Doğan Annem 40 yaşında Babaannem 20 adlı oyunda öküz Behçet ve yavru Şakir, Bahri Beyat’ın sahneye koyduğu Laçka adlı oyunda Aşçıbaşı Yaşar, Çetin Akçan’ın sahneye koyduğu Gel de Çık İşin İçinden adlı oyunda George Pigdon, Şaşkın Koca adlı oyunda Haldun Dandun, Hanımlar&Beyler adlı oyunda da 7 farklı karakteri canlandırmıştır. …ve 50 metre yükseklikten içi su dolu konserve kutusuna balıklama atlamak, Levent KIRCA’nın yönettiği, Grup Gündoğarken’in oynadığı Her şey şahane adlı oyunların yapımcılığını üstlenmiştir.

Avrupa’dan ülkemize getirdiği Theatre Stap’in Happy Birthday To You isimli İngilizce çocuk oyununu çeşitli kentlerde gösterime sundu. 2001 yılında Avrupa Birliği Türkiye’nin en iyi çocuk Tiyatrosu ödülünü aldı. Mercan Kolye, Eyvah Kızım Büyüdü, Avcı, Evdeki Yabancı, Çiçek Taksi, 7 numara, Tatlı Hayat, Patron Kim ?, Evli ve Çocuklu, Ekmek Teknesi, Çat Kapı, Acemi cadı diziler de konuk oyuncu, Yarım Elma adlı dizide kurye Yılmaz, Hastayım Doktor adlı dizide deli Ferman, Serseri Aşıklar adlı dizide tamirci Ramo, MED Yapım prodüksiyonu Sahte Nişanlım ve Sihirli Annem dizisinde Kuyumcu Rıza olarak yer alan Doğan, Ömerçip adlı sinema filmi ile birlikte birçok markanın reklam filminde rol almıştır.