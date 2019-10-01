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01.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Erdal Öz Ödülü Latife Tekin’in

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü yeni sahibini buldu.

Erdal Öz Ödülü Latife Tekin’in

Başkanlığını Asuman Kafaoğlu Büke’nin üstlendiği Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Faruk Duman’dan oluşan Seçici Kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün on ikincisinin Latife Tekin’e  verilmesini kararlaştırdı.

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, 6 yıldır jüride bulunan ve 2018 komitesinin başkanlığını yürüten Handan İnci’yi uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak yeni isim Nilüfer Kuyaş olacak. 2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü 21 Ekim Pazartesi günü Dada Salon’da yapılacak törenle Latife Tekin’e verilecek. 

Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Erdal Öz Ödülü Latife Tekin’in

Erdal Öz Ödülü Latife Tekin’in

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