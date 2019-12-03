MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Erdoğan engellilerle bir araya geldi
ABONE OL
03.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan engellilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcu, sanatçı, zanaatkâr ve aileleriyle bir araya geldi.

Erdoğan engellilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulünde bazı zanaatkar, sporcu ve sanatçılar ile aileleri hazır bulundu. Kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir okudu. Erdoğan’ın kabulüne katılanlar arasında, milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camisinde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli “WeWalk” akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi’nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum” ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Engelliliğin, bir sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik veçheleri de bulunan çok boyutlu bir konu olduğu unutulmamalıdır. Son 17 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir.” 

Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil sürerken infaz edildi!

Otomobil sürerken infaz edildi!

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Sıradaki Haber