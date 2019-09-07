07.09.2019 - 19:50
Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.