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07.09.2019 - 19:50

Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." ifadeleri yer aldı.

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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