Erdoğan, Malazgirt'ten Suriye konusunda net mesajı verdi: Güvenli bölge’ye yakında gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü törenlerine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge, terörle mücadele ve bugün Rusya’ya yapacağı ziyaretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Doğu Akdeniz açıklamalarına da yanıt veren Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



HAYDUT DEVLET:



Bugün Suriye’de katliam; Kudüs’te, Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudus’ü hoyratça gaspa, Filistin’i adım adım işgale çalışıyor. İnşallah Irak’tan Suriye’ye Doğu Akdeniz’den diğer bölgelere kadar uzanan bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bin yıldır kan ve ter ile yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir.



SAYGIYA LAYIK TARAFI YOK:



FETÖ’cü hainler bir hain darbe girişimiyle ülkemizi işgale yeltendiklerinde karşılarında milleti buldular. Aynı kadro bugün Malazgirt Ovası’nda. Buradan mücadeleye verdiği samimi desteği için Sayın Bahçeli’ye ve heyetine teşekkürü borç biliyorum. Bir de bu kutlu mücadelenin içinde yer almayanlar var. Siyasette, sporda, sanatta, kültürde ve daha pek çok alanda farklı tercihler saygı ile karşılanır. Ancak konu bekamız olunca farklı saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söyleminizle onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur.



ÖNCELİĞİMİZ İŞ BİRLİĞİ:



Suriye’de Fırat’ın doğusundan, Irak sınırımıza kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Hiç endişe etmeyin. Savunma ve İçişleri bakanlıklarımız, jandarma kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi bu yolda devam ediyor. Birilerinin dokunulamaz, girilemez, çözülemez olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat’ın doğusundaki meseleyi de ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerine uygun şekilde hâl yoluna koyuyoruz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu hususta da önceliğimiz diplomasidir, diyalogdur, uzlaşmadır, işbirliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne âlâ; böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz. Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkânına kavuşacağız.



SIKINTILAR BİTECEK:



Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. İdlib tarafında rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var. İki gün önce Sayın Putin ile bu meseleyi yakından istişare ettik ve yarın (bugün) Rusya’ya gidiyorum bir heyetle birlikte. Orada yine görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz. 35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalıcı şekilde güvenli hale getiriyoruz. Pençe Harekâtları bu; operasyonların sebebi bu. Irak Merkezi Hükümeti ve kuzeydeki yönetim yanında İran ile de işbirliği halinde yürüttüğümüz bu operasyonlar herkes açısından olumlu neticeler doğuracaktır. Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez. Bütün bu çalışmalar kararlılıkla devam edecek.







Selçuklu Mezarlığı’na ziyaret



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’teki törenin ardından Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti. Ahlat’da yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı konutunda incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan daha sonra Ahlat’ta bulunan Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.



‘Aç da bir tarihi oku’



Erdoğan, “Ana muhalefetin başı, ‘Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var?’ diyor. Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Bir taraftan Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin, öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da bir tarihi oku. Türkiye, Doğu Akdeniz’de siyasi, ekonomik ve askeri olarak yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız bunun adı başka şey olur. Ege’de Amerika, İngilizler, Fransızlar var. Ama orada tek ülke yok. Öyle diyor Bay Kemal. Kimmiş o? Türkiye orada yokmuş. Ya herhalde bu zat bakar kör. Ya bizim orda sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimiz var. Dört gemi şu anda bu çalışmayı yapıyor. Bizim orada fırkateynlerimiz, silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Denizden, karadan her şeyimizle hazırız. Bunu görmüyor. Devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Öğreteceğiz, bunu da öğrenecek. Öyle lafla, ‘Biz Atatürk’ün partisiyiz’ demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin; üç dört belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah benim milletim şu anda bizim Doğu Akdeniz’de neler yaptığımızın hesabını soracak” dedi.



Ahlat Otağı’nda sohbet



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında geldiği Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde kurulu, “1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada etkinliğe katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre sohbet etti.



Bir kahramanlık abidesi



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi’nin geleceğe yön veren destansı bir hadise olduğunu kaydetti. Şentop, yayımladığı mesajda ‘Anadolu kapılarını Türklere açan hadise’ olarak tanımlanan Malazgirt Zaferi’nin toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi: “Bu zafer, İslâm dünyasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya karşı cesaretle ve vazife duygusuyla hareket eden Sultan Alp Arslan’ın ve yiğit ordusunun tesiri yüzyıllarca hissedilmiş bir kahramanlık abidesidir.”



‘Kuzuları çakallara kaptırtmayacağız’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa katıldı. Geçtiğimiz hafta kazada hayatını kaybeden Ahmet Haluk Dursun’a rahmet dileyen Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:



EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ: Haluk Dursun Hoca, hep ‘Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız’ derdi. Ömrünün tamamını ilme, tarihe ve kültüre adayan Haluk Dursun Hocamız yetiştirdiği öğrencilerle, ilmi alandaki eserleriyle, bürokrasideki dürüstlüğü ve gayretiyle geride eşsiz bir miras bıraktı. Haluk Dursun Hoca bu dünyadan ayrılmadan önce bize ‘Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırtmama’ vazifesi de verdi. Ben de diyorum ki Haluk Hoca, inşallah bizler de hem devlet hem de sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırtmayacağız.



İSLAM MÜHRÜ: 8 bin 200 ecdat mezarının bulunduğu Selçuklu Kabristanı’ndaki her bir şahide, her bir kitabe aynı zamanda bizim bu topraklardaki binlerce yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Tarihimiz boyunca Ahlat’ta alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu’ya İslam mührünün vurulmasında çok büyük rol oynamışlardır. 1. Dünya Harbi esnasında Ermeni çetelerinin ağır zulmüne uğrayan Ahlat, Milli Mücadelenin en büyük destekçilerinden biri olmuştur.



Birlik pozu



Malazgirt ve Ahlat’taki programlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı.