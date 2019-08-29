Erdoğan ve Trump Suriye’yi konuştu

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duydukları memnuniyeti Trump ile paylaştı. İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti. Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.



ABD Büyükelçisi güven mektubunu sundu









Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield’ı kabul etti. Satterfield, Erdoğan’a güven mektubunu sundu. ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından, Satterfield’ın, “ABD’yi Türkiye’de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır” ifadelerine yer verildi. Erdoğan, ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.