Erdoğan’dan Barış Pınarı’na verilen ara açıklaması:120 saat dolduğu an devam ederiz

Salı günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya geleceğini belirten Erdoğan, “Harekât bölgemizin bir kısmında Rusya’nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu meseleyi ele alacağız. Bir hâl çaresi bulmamız lazım” dedi...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde yüzde 63.39 oy aldığı Kayseri’ye beklenen teşekkür ziyaretini, Barış Pınarı Harekâtı’na verilen “120 saatlik ara” sürerken dün gerçekleştirdi. Belediyeye ait bazı projelerin toplu açılış törenine katılan Erdoğan, vatandaşlara seslendi. Erdoğanın konuşmasından satır başları özetle şöyle:



GÖRÜŞMEK GEREKİYORSA: Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattığımız 9 Ekim’den bugüne kadar akılla, mantıkla, izanla, devlet yönetimiyle, diplomatik nezaketle izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir. ‘Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz’ diyoruz. Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenle dönüşü için gereken şartları oluşturacağımızı söylüyoruz. Bunun için siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ülkemizle birlikte Avrupa dahil tüm bölgemizde giderek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşleri için bize destek verilmesidir. Maalesef her iki konuda da tam tersi bir durumla karşılaştık. Tabii kimseye kulak asmadık, kendi planlarımız doğrultusunda harekâtımıza devam ettik. Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar; başka yolları denediler. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Bunlar da işe yaramayınca mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi. Sahada ne kadar kararlı hareket ettiysek diplomasi yollarını işletmek konusunda da o derece esnek olduk.



TERÖRİSTLE OTURMAYIZ: Kendilerine Suriye meselesinin bugüne nasıl geldiğini anlattık. ‘Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık’ dedik. Zira biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Savaş hukukunda, uluslararası siyasette, devlet devletle masaya oturur. Bir devlet, terör örgütüyle, teröristlerle masaya oturmaz. En başından beri ifade ettiğimiz şartlarımızı tekrar masaya koyduk.



PAZARLIK SÜNNETTİR: Çarşamba yaptığımız grup toplantımızda bu işin bir gecede bitirilmesini teklif etmiştik. ‘Pazarlık sünnettir’ diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması işi için 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı, yazılı 13 maddelik metne dönüştürdük. Toplantıdan sonra Amerikan tarafı da Türk tarafı da kendi anlayışına göre konuyu kamuoyuna açıkladı. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.



OLMAZSA DEVAM: Dün akşam Trump ile görüştüm, bunları konuştum. Salı günü inşallah Rusya Soçi’de olacağım. Orada da Putin’le bunları görüşeceğiz. Onunla da görüştükten sonra inşallah yolumuza hayırlısıyla devam edeceğiz. Harekât bölgemizin bir kısmında malum Rusya’nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu meseleyi de onun için salı günü Putin ile ele alacağız. Çünkü bir hâl çaresi bulmamız lazım. Aynı durum orada da geçerlidir. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.

SAPMA GÖSTERMEDİ: Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir; tam tersine kendi taleplerimizi muhataplarımıza anlatarak önemli bir diplomasi başarısı elde ettik. Eğer bu şartlar karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıpla tamamlamış olacağız. Şayet verilen sözler tutulmazsa da geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekâta devam edeceğiz.



‘Kimyasal silah envanterimizde yok’









Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Erdoğan’dan önce yaptığı konuşmada, Barış Pınarı’na yönelik tüm dünyadaki dezenformasyonlara dikkati çekerek şunları kaydetti:



“Bu alçaklar dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olaylara ait fotoğrafları, harekât sırasında olmuş gibi sosyal medyada yayınladılar. Hatta, ‘kimyasal silah kullanıldı’ iftirasıyla kara propaganda yaptılar, ancak arkadaşlarımız, burada da çok iyi çalışarak bu alçakların sahtekarlıklarını ortaya çıkardı. Tekrar tekrar söylüyorum ki, biz uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız. Zaten bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdik. Mehmetçik, milli, manevi ve mesleki değerlerimizle bölge halkının gönüllerini fethediyor. Terör belasından muzdarip bölge halkı da hasretle Mehmetçiği bekliyor. Harekâta 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkarılacak, ağır silahları toplanacak ve tahkimatlar, mevziler tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekât kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlıkları tamdır. Moral motivasyon yüksektir. Emredildiğinde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamete harekâta hazırız.”



Parti bayrağı yerine Türk bayrağı



Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende tek bir AK Parti bayrağının bile kullanılmaması dikkati çekti. Meydan ve meydana çıkan tüm yollar Türk bayraklarıyla donatılırken, alanda Erdoğan ile Atatürk’ün fotoğrafları birlikte yer aldı. Şehrin girişinden itibaren yollardaki pek çok billboarda ve alana “Korkaklar zafer anıtı dikemez. Başkomutan Kayseri’de” ve “Bütün dünya sana hasta, tarih yazdın Ortadoğu’da, gadanı alırım büyük usta” afişleri asıldı. Pankartlarda Erdoğan’ın askeri kamuflaj giydiği fotoğrafları kullanıldı. Alanda sık sık “kahrolsun PKK” sloganları atıldı.