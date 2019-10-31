Eren Erdem hakkÄ±nda tahliye kararÄ±

CHPÂ Parti Meclisi Ã¼yesi ve eski milletvekili Eren Erdem'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, KarÅŸÄ± Gazetesi'nin yÃ¶netici ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan 1 Mart 2019 tarihinde karara baÄŸlandÄ±. Mahkeme kararÄ±nda, gazetenin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Eren Erdem ve sahibi Turan Ababey'i, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hiyerarÅŸik yapÄ±sÄ±na dahil olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§undan 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 7 sanÄ±kla davada sanÄ±klardan Emre ErciÅŸ de, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" suÃ§undan 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Erdem, Ababey ve ErciÅŸ, bu kararÄ± Ä°stinaf Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±lar. DosyanÄ±n geldiÄŸi Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bugÃ¼n dosya Ã¼zerinden karar verdi.Â

KARARI ONADI TAHLÄ°YE ETTÄ°Â

3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± usul ve yasaya uygun bularak onarken, tutuklu bulunan Eren Erdem ve Turan Ababey'in tahliyesine karar verdi. Daire, onama kararÄ±na karÅŸÄ± taraflarÄ±n YargÄ±tay'a baÅŸvurma haklarÄ± bulunduÄŸunu da kararÄ±na yazdÄ±.Â Daire, Eren Erdem, Turan Ababey ve Emre ErciÅŸ'in yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yasakladÄ±.Â

NE OLMUÅžTU?

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Eren Erdem, Turan Ababey ve Emre ErciÅŸ'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu eski KarÅŸÄ± Gazetesi'nin 7 yÃ¶netici ve Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na dava aÃ§tÄ±. HakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan Eren Erdem, milletvekilliÄŸi sona erdikten sonra 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

Davaya bakan Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 1 Mart 2019 tarihinde kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Eren Erdem ve Turan Ababey, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hiyerarÅŸik yapÄ±sÄ±na dahil olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§larÄ±ndan 4 yÄ±l 2 ay, Emre ErciÅŸ hakkÄ±nda da, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" suÃ§undan 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.