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10.09.2019 - 07:50| ELİF ALTIN İstanbul

Ergenekon hâkimine FETÖ’den 10 yıl hapis

Ergenekon davasına bakan eski hâkim Hasan Hüseyin Özese, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Ergenekon hâkimine FETÖ’den 10 yıl hapis

 

Ergenekon davası eski mahkeme başkanlarından hâkim Hasan Hüseyin Özese’nin FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese ile avukatı katıldı. Son savunmasını yapan Özese, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese’nin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmasının ardından Özese, “Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi” ifadesini kullandı.

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