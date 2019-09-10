Ergenekon hâkimine FETÖ’den 10 yıl hapis

Ergenekon davası eski mahkeme başkanlarından hâkim Hasan Hüseyin Özese’nin FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese ile avukatı katıldı. Son savunmasını yapan Özese, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese’nin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmasının ardından Özese, “Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi” ifadesini kullandı.