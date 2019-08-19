Eriyen ‘OK’a cenaze töreni

Gelecek 200 yılda...

İzlanda, küresel ısınma nedeniyle kaybettiği ilk buzulu için ibretlik bir anıt dikti. ABD’nin Teksas Eyaleti’nde bulunan Rice Üniversitesi araştırmacıları, İzlandalı yazar Andri Snær Magnason ve yerbilimci Oddur Sigurdsson’un öncülük ettiği bir grup bilim insanı, iklim değişikliği nedeniyle 2014’te eridiği için buzul statüsünü kaybeden kısaca “OK” diye bilinen Okjökull buzulu için cenaze töreni düzenledi. Törende buzul yerine dikilen bronz anıta “Geleceğe mektup” notu yazıldı. Mektupta, gelecek nesillere hitaben şu ifadeler yer alıyor: “Ok, İzlanda’da buzul statüsünü kaybeden ilk buzul. Gelecek 200 yılda, bütün buzullarımızın başına aynı şeyin gelmesi bekleniyor. Bu anıtın amacı, ne yaşandığını ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi göstermek. Bunu yapıp yapamadığımızı ise sadece siz bileceksiniz.”

‘Dünya artık gerçeklik değil’

Bronz mektubu kaleme alan İzlandalı yazar Andri Snaer Magnason, BBC’ye demecinde “Bu çok simgesel bir an. İklim değişikliğinin bir başlangıcı veya sonu yok. Bu levhanın arkasındaki felsefenin, kendimize tarihsel olayların yaşandığını ve onları normalleştirmemiz gerektiği konusunda bir uyarı işareti olduğunu düşünüyorum” dedi. Magnason, İzlanda kültüründe buzulların önemli yeri olduğuna ve kendi neslinin birçok coğrafi bilgiyi ezbere bildiğine dikkat çekerek, “Bizim bir tür ebedi gerçeklik olarak öğrendiğimiz dünya artık gerçeklik değil” diye konuştu. Okyanus seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2100’e kadar, 2 milyara kadar insanın başka bir ifadeyle dünya nüfusunun 5’te 1’i göç etmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

OK, yaklaşık bir yüzyıl önce 15 km’lik bir alanı kaplıyordu ve 50 m kalınlığındaydı. Ancak yapılan son ölçümlerde, alanı 1 kilometrekareye kalınlığı da 15 metreye kadar düştü ve ‘buzul’ statüsünü resmen kaybetti.