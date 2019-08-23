MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemErkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
23.08.2019 - 13:30| DHA

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından, otomobilin içinde darbedilen ve daha sonra mezarlığın önüne bırakılan Fatma Y. (32) hastanede tedaviye alındı.

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Akhisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Fatma Y., erkek arkadaşı Serkan Y. İle birlikte otomobille gezerken tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Serkan Y., elindeki cep telefonuyla kadına vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın, Serkan Y. tarafından mezarlık önünde araçtan yola atıldı. Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Emniyet ekipleri, kadını darbeden kişiyi arıyor.

Yüzde yüz yerli! 3 yıl sürdü...Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilecek PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Gaziantep'te evde çökme!

Gaziantep'te evde çökme!

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Sıradaki Haber