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22.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Erkek arkadaşı tutuklandı

Sefaköy’de 27 Şubat 2018’de üçüncü kattaki iş yerinin penceresinden düşüp yaşamını yitiren 26 yaşındaki Aysun Yıldırım’ın ölümüne ilişkin olarak erkek arkadaşı O.T. “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

Erkek arkadaşı tutuklandı

Gümrük müşavirliği şirketinde çalışan Yıldırım’ın yaşamını yitirmesi kayıtlara önce ‘şüpheli ölüm’ diye geçti. Savcılık soruşturmasında ise ‘intihar’ denilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kızlarının intihar etmediğini savunan acılı aile, karara itiraz etti. Ancak savcılık 25 Eylül 2018’de takipsizlik kararı verip dosyayı kapattı. Dosyadaki eksiklikleri gündeme getiren ailenin avukatı Rukiye Leyla Süren’in itirazıyla takipsizlik kararı kaldırıldı. Soruşturmanın tekrar açılmasıyla birlikte savcılık, Aysun’un cep telefonuna ilişkin HTS kayıtlarını istedi. Ayrıca yapılan DNA incelemesinde Aysun’un tırnaklarında erkek DNA’sı bulundu. Dosyadaki şüphelilerle yapılan karşılaştırmada tırnak içindeki dokunun Aysun’un işvereni O.T. ile uyumlu olduğu saptanınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan O.T. ifadesinde Aysun ile ilişkisini kabul etti ancak olay günü işyerinin yakınına bile gitmediğini ve Aysun Yıldırım’ı da görmediğini iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen O.T. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturmayı genişleten savcılık, olaydan sonra 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat’ı arayan kişilerin kayıtlarını ve HTS kayıtlarını talep etti. Savcılık ayrıca olay yerinde keşif yapacak.

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