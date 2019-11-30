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30.11.2019 - 13:33 | | DHA

Erkek arkadaşının evinin balkonundan atlayan Rus kadın öldü

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Nadezhda Z.(35), geceyi geçirdiği erkek arkadaşının 7'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı kadın, yaşamını yitirdi.

Erkek arkadaşının evinin balkonundan atlayan Rus kadın öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2278 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Nadezhda Z., dün akşam erkek arkadaşı Murat Ö.'nün evine gitti. Geceyi burada geçiren Nadezhda Z., sabah 7'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Kulağında kulaklık, elinde cep telefonuyla beton zemine düşen Nadezhda Z., ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı Nadezhda Z., yaşamını yitirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Nadezhda Z.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Erkek arkadaşının evinin balkonundan atlayan Rus kadın öldü

Polisin ifadesine başvurduğu Murat Ö., arkadaşının, kendisine çok bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söylediğini ileri sürdü. Polis, Nadezhda Z.'nin cep telefonuna incelemek için el koydu.

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