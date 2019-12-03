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03.12.2019 - 15:55 | | DHA

Erkek arkadaşıyla kaçtığını söyleyince anne intihara kalkıştı!

Kayseri’de inşaat halindeki binanın 3'üncü katında pencereye çıkarak, intihara kalkışan Arzu A. (49), polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Erkek arkadaşıyla kaçtığını söyleyince anne intihara kalkıştı!

5 çocuk annesi Arzu A., kızının istemedikleri bir kişi ile kaçarak evlenmesi ardından bunalıma girmesi sonucu, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya çıktı. Pencereye çıkarak intihara kalkışan kadını görenler polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, Arzu A.'yı ikna etmeye çalıştı. Binaya çıkan polisler, yanına yaklaştıkları Arzu A.'yı dalgınlığından faydalanıp yakalayarak içeriye çekti. Sinir krizi geçiren Arzu A., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

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