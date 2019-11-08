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08.11.2019 - 13:52 | | DHA

Erkek öğrenci yurt görevlisinin cinsel istismarına uğradı!

Tıp Fakültesi öğrencisi O.K. (21), Zonguldak'ta lisede okuduğu dönemde, yurt görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu. O.K., 5 yıl önce yaşadığı olayın ardından korktuğunu, gördüğü psikiyatri tedavisi sonrasında şikayetçi olmaya karar verdiğini anlatarak, diğer yurt görevlilerinin olayı örtbas ettiklerini öne sürdü.

Erkek öğrenci yurt görevlisinin cinsel istismarına uğradı!

Halen başka bir şehirde tıp eğitimi gören O.K. adlı erkek öğrenci, Zonguldak Başsavcılığı'na, lisede eğitim gördüğü 2014 yılında, kaldığı yurt görevlisinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan O.K., kaldığı yurdun diğer şubesinde görevli U.D.’nin kendisini çalıştığı yurda çağırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Olayın ardından kendisini yurt binasından atmak istediğini ancak U.D.’nin engel olup, tehditlerde bulunduğunu söyleyen O.K. ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben olayı bir ay kadar sonra, yurtta görevli H.G.’ye anlattım. Kendisi de eğitim sorumlusu R.A.’ya anlatmış. R.A. benle görüştüğünde 'Biz U.D. ile görüştük ve onu gönderdik ama sen de istemişsin' dedi. Ben olay tarihinde 16 yaşındaydım. Olayın ne olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip değildim. Beni tehdit ettiği için kimseye anlatamadım. Ben bir ay sonra olayı diğer hocalara anlatmamla yurttan atıldım. İki yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Ben U.D. ve olayın ardından yasal işlem yapamayan yurt görevlilerinden şikayetçiyim."

Savcılığın, başlattığı soruşturma sürüyor.

 

 

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