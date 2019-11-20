Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak biyografisi

2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinin açıklanmasının ardından gözler listede yer alan isimlere çevrildi. Listede 5. sırada yer alan Erman Ilıcak'ta arama motoru Google'da sıkça aranılan isimler arasında yer aldı. Peki Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında?

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Ekim 1967 Malatya doğumlu olan Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanıdır. 1985 yılında Özel TED Ankara Koleji’nden, 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. 2002 yılında Minnesota Üniversitesi ile birlikte Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. 2011 yılında Paris’teki Uluslararası İşletme Okulu’ndan İşletme Yönetimi doktora derecesi aldı. 1990 – 1993 yılları arasında ENKA İnşaat firmasında planlama mühendisi olarak çalışan Ilıcak, 1994 yılında Rönesans Holding’i kurdu.

Rönesans Holding, inşaat ve yatırım konusunda uzmanlaşmış bir şirketler grubudur. 75.000’i aşkın çalışanıyla Rönesans Holding, 28 ülkede faaliyet göstermektedir. Dünyanın en iyi müteahhitlerini değerlendiren ENR listesinde, Rönesans Holding 2018 yılında dünyada 36. ve Avrupa’da 9. sırada yer almaktadır. Rönesans Grubu, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, üretim tesisleri, kimyasal üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makine üretim fabrikaları, kamu binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santralleri ile alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma kullanımlı yapılar inşa etmektedir.