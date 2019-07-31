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31.07.2019 - 14:28| AA

Eroğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Eroğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Görüşme, Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu, Cumhurbaşkanı Salih'ten önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.

Veysel Eroğlu'nun Bağdat'ta ayrıca Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Eroğlu'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.

12 bin sağlık personeli alınacakSağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
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