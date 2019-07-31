Eroğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Görüşme, Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu, Cumhurbaşkanı Salih'ten önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.

Veysel Eroğlu'nun Bağdat'ta ayrıca Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Eroğlu'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.