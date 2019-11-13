Ertan Saban eşi Ebru Özkan kimdir?

Birçok dizi ve filmde rol alan Ertan Saban kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile evlilik kararı almışlardı. Çiftin bir çocukları bulunmakta. İşte ikili ile ilgili merak edilenler...

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban 4 Aralık 1977, Üsküp doğumlu Makedonya Türkü oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi. 2018 yıllarında kızları dünyaya geldi.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan Saban 18 Kasım 1978, Ankara doğumlu Türk oyuncu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezundur.