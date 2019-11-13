MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriErtan Saban eşi Ebru Özkan kimdir?
13.11.2019 - 10:59 |

Ertan Saban eşi Ebru Özkan kimdir?

Ünlü oyuncu Ertan Saban ve Ebru Özkan 2016'da evlenmişti. İki başarılı oyuncunun bir çocukları bulunuyor. Peki, Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan kimdir?

Ertan Saban eşi Ebru Özkan kimdir?

Birçok dizi ve filmde rol alan Ertan Saban kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile evlilik kararı almışlardı. Çiftin bir çocukları bulunmakta. İşte ikili ile ilgili merak edilenler...

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban 4 Aralık 1977, Üsküp doğumlu Makedonya Türkü oyuncu. Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi. 2018 yıllarında kızları dünyaya geldi.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan Saban 18 Kasım 1978, Ankara doğumlu Türk oyuncu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezundur.

Ertan Saban eşi Ebru Özkan kimdir

Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pendik'te lisede şoke eden olay! Genç kız sınava girmemek için...

Pendik'te lisede şoke eden olay! Genç kız sınava girmemek için...

Yurt önlerinde kızları taciz eden şüpheli tutuklandı!

Yurt önlerinde kızları taciz eden şüpheli tutuklandı!

Koç burcu için günlük yorum | Koç burçları dikkat...

Koç burcu için günlük yorum | Koç burçları dikkat...

Gazze'de ölü sayısı artıyor!

Gazze'de ölü sayısı artıyor!

Sıradaki Haber