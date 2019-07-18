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18.07.2019 - 07:50| Kültür Sanat

Ertegün Kardeşler’in meydan okuması belgesel oluyor

ABD’de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 1940’lı yıllarda Ertegün Kardeşler’in siyahi caz müzisyenlerini Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne davet ederek ırkçılara meydan okumasına odaklanan “Cazın Sultanları” adlı uzun metraj belgeselinin çekimleri başladı.

Ödüllü yönetmenler Ümran Safter ve Mesut Gengeç’in çektiği belgeselin görüntü yönetmenliğini ise Emrah Durmuş üstleniyor. Ekim Medya ve MG Yapım iş birliğinde çekimlerine başlanan belgesel, Ray Charles, Aretha Franklin, Miles Davis, Rolling Stones ve Led Zeppelin’i parlatan Ertegün Kardeşler ile birlikte izleyicileri cazın tarihine doğru yolculuğa çıkaracak 

 

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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