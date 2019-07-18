18.07.2019 - 07:50| Kültür Sanat
Ertegün Kardeşler’in meydan okuması belgesel oluyor
ABD’de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 1940’lı yıllarda Ertegün Kardeşler’in siyahi caz müzisyenlerini Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne davet ederek ırkçılara meydan okumasına odaklanan “Cazın Sultanları” adlı uzun metraj belgeselinin çekimleri başladı.
Ödüllü yönetmenler Ümran Safter ve Mesut Gengeç’in çektiği belgeselin görüntü yönetmenliğini ise Emrah Durmuş üstleniyor. Ekim Medya ve MG Yapım iş birliğinde çekimlerine başlanan belgesel, Ray Charles, Aretha Franklin, Miles Davis, Rolling Stones ve Led Zeppelin’i parlatan Ertegün Kardeşler ile birlikte izleyicileri cazın tarihine doğru yolculuğa çıkaracak