Ertegün Kardeşler’in meydan okuması belgesel oluyor

Ödüllü yönetmenler Ümran Safter ve Mesut Gengeç’in çektiği belgeselin görüntü yönetmenliğini ise Emrah Durmuş üstleniyor. Ekim Medya ve MG Yapım iş birliğinde çekimlerine başlanan belgesel, Ray Charles, Aretha Franklin, Miles Davis, Rolling Stones ve Led Zeppelin’i parlatan Ertegün Kardeşler ile birlikte izleyicileri cazın tarihine doğru yolculuğa çıkaracak