Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekrana geldi. Yeni bölümde bir yarışmacıya baraj sorusunda "Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?" sorusu geldi. Vatandaşlar da soruya cevap aradı.

Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?

A- I. BAYEZIT (CEVAP)

B- I. MURAD

C- I.SELİM

D-I.AHMED

CEVAP: A ŞIKKI