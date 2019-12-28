28.12.2019 - 22:20 |
Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?
Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında bugün en çok cevap arana sorulardan biri "Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?" oldu. İşte sorunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekrana geldi. Yeni bölümde bir yarışmacıya baraj sorusunda "Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?" sorusu geldi. Vatandaşlar da soruya cevap aradı.
Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?
A- I. BAYEZIT (CEVAP)
B- I. MURAD
C- I.SELİM
D-I.AHMED
CEVAP: A ŞIKKI
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı Samsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.