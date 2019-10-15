15.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ertuğrul’un kayıp filmi Altın Portakal’da
Bu ayın 26’sında başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sürprizleri sinemaseverlerle paylaşılıyor.
Bunlardan biri de Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu düşünülen 1927 yapımı sessiz filmi “Tamilla”nın özel gösterimi olacak. Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek olan film, Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz’in tasarımıyla ve atmosfer yaratmaktaki başarısıyla dikkat çekiyor.
“Tamilla”nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilecek özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik edecek.
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.