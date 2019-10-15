Ertuğrul’un kayıp filmi Altın Portakal’da

Bunlardan biri de Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu düşünülen 1927 yapımı sessiz filmi “Tamilla”nın özel gösterimi olacak. Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek olan film, Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz’in tasarımıyla ve atmosfer yaratmaktaki başarısıyla dikkat çekiyor.



“Tamilla”nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilecek özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik edecek.









