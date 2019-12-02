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02.12.2019 - 08:26 | | DHA

Erzincan Refahiye’de taşımalı eğitime kar tatili

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Erzincan Refahiye’de taşımalı eğitime kar tatili

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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