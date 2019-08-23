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23.08.2019 - 10:09| AA

Son dakika: Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı!

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yoldan çıkarak saplandığı bariyerler ön kısmından girip arka bölümünden çıkan otomobildeki sürücü öldü.

Son dakika: Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı!
Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü
Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü
Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü
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Fatih Yeniçeri (37) yönetimindeki 26 KY 970 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı.

Bariyerin otomobilin ön kısmından girip arka bölümünden çıktığı kazada, alev alan araçtaki sürücü Yeniçeri içeride sıkıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan Yeniçeri, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bariyerlere saplanan araç kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yeniçeri'nin kaza yaptığı otomobili gün içerisinde Eskişehir’den satın aldığı ve Üzümlü’deki evine dönerken ilçe girişinde kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
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