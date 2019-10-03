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03.10.2019 - 04:54 | | AA

Erzincan'da yangın! Ekipler oraya koştu

Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden olurken içeride mahsur kaldığı düşünülen evin sakini çobanı kurtarmak için itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu.

Erzincan'da yangın! Ekipler oraya koştu

Yalnızbağ Mahallesi Mehmet Akif Sokağı'nda çoban Kürşat Coşgun'un oturduğu evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin evi sarması üzerine, vatandaşlar, Coşgun'un evde mahsur kaldığını düşünerek itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye görevlileri, Coşgun'u kurtarmak için gaz maskeleriyle eve girdi. Ancak evde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine araştırma yapan jandarma görevlileri, Coşgun'un, yangın sırasında mahallenin kahvehanesinde olduğunu belirledi.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda, yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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