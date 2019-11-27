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27.11.2019 - 09:15 | | DHA

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi

Erzincan’da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi

Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolunun 107'nci kilometresi Kızıldağ mevkisinde meydana geldi.

İzmir- Ağrı seferini yapan S.Ö. yönetimindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı. Kaza yerine çok sayıda ambulansın sevk edildi. Yaralılar Refahiye Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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