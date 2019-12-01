Ä°zmir GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°nsan Ticareti ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â bir grup dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menin 22.30 sÄ±ralarÄ±nda Gaziler Caddesi Ã¼zerindeki bir iÅŸ yerinden taksiler ile Ä°nciraltÄ± Caddesi Ã¼zerindeki kapalÄ± kasa bir kamyonete bindirileceÄŸi ve oradan da Ã‡eÅŸme ilÃ§esine hareket edileceÄŸi bilgisini aldÄ±. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en GÄ°M Åžube ekipleri, sÃ¶z konusu adrese ve araÃ§lara eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonda,Â iÅŸ yerindeÂ bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 11 Afganistan Uyruklu dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men, ayrÄ±ca kaÃ§Ä±ÅŸÄ± organize ettiÄŸi belirlenen PKK/KCK TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak ve Kurmak YÃ¶netmek suÃ§larÄ±ndan kaydÄ± bulunan F.E., Ã¶ncÃ¼ araÃ§ta ÅŸofÃ¶r olan M.B., H.B. ve A.M., yer temin ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen S.O., F.K., organizasyonda erketelik yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen F.B. ve Ä°.H. yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gÃ¶Ã§menler ve ÅŸÃ¼pheliler emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°ÅŸlemleri tamamlanan gÃ¶Ã§menler Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne sevk edilirken, ÅŸÃ¼pheliler ise adliyeye gÃ¶nderildi.Â

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