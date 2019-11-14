Eş zamanlı operasyonla ele geçirildi... Tam 3 ton!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Hekimhan ilçesinin Hasançelebi ve Çulhalı mahallelerinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 500 kilogramı satışa hazır halde şişelenmiş, toplam 3 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.





Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.