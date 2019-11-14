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14.11.2019 - 18:56 | | AA

Eş zamanlı operasyonla ele geçirildi... Tam 3 ton!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3 ton sahte içki ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonla ele geçirildi... Tam 3 ton!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Hekimhan ilçesinin Hasançelebi ve Çulhalı mahallelerinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 500 kilogramı satışa hazır halde şişelenmiş, toplam 3 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Eş zamanlı operasyonla ele geçirildi... Tam 3 ton

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

    Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltıMalatya'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
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