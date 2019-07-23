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23.07.2019 - 10:56| İHA

Eşeği ölüme terk ettiler!

Konya’nın Akören ilçesinde, bir ağaca bağlı vaziyette bulunan bakımsız eşek vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Eşeği ölüme terk ettiler!

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesinde bir vatandaş tarafından açık alanda bir ağacın gövdesine bağlı halde olan bakımsız bir eşek bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden milli parklar ekipleri, ağacın gövdesine bağlı halde açlıktan bakımsız duruma düşen sahibi belirlenemeyen bakımsız eşeği teslim aldı. Bir kamyon kasasına yüklenen bakımsız eşeğin, milli parklar görevlileri tarafından sahibinin bulunması ya da sahiplendirilmek üzere Akören Çiftçi Malları Birliğine teslim edildiği öğrenildi.

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