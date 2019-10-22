MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEsenyurt'ta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı
22.10.2019 - 12:37 | | İHA

Esenyurt'ta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni çıkan yoğun dumanlardan çok sayıda vatandaş etkilendi.

Esenyurt'ta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

Yangın, Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 Sokak’ta 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına merdiven yardımı ile kısa sürede müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise olay yerinde 112 ekipleri tarafından tedavi edildi. Bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı


    11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yediManisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yemekteyiz yarışmacıları kimler? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacıları...

    Yemekteyiz yarışmacıları kimler? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacıları...

    TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman? İstanbul kitap fuarı nerede, ulaşım nasıl?

    TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman? İstanbul kitap fuarı nerede, ulaşım nasıl?

    Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

    Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

    Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

    Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

    Sıradaki Haber