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24.08.2019 - 13:27| DHA

Esenyurt'ta PKK operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta PKK operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanmasını nedeniyle Esenyurt'ta korsan gösteri yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi mensubu 11 kişinin eylemlerde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Esenyurt'ta bu şüphelilere ait olan 11 adres tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken evlerde çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. 

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